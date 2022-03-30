Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 30 марта

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за март;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за февраль;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за март, предварительно;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за февраль;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за март;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за февраль;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за февраль;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за март, предварительно;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за март;

15:30 мск: ВВП США за IV квартал, финал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, финал;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за март, предварительно.