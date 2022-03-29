Курс доллара 93.7125   Курс евро 102.6714  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 марта 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 30 марта

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за март;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за февраль;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за март, предварительно;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за февраль;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за март;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за февраль;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за февраль;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за март, предварительно;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за март;

15:30 мск: ВВП США за IV квартал, финал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, финал;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за март, предварительно.

Другие новости

сегодня
20:20
Власти Люксембурга в рамках санкций заморозили активы РФ на 2,5 млрд евро - минфин
сегодня
19:50
Путин и Макрон затронули вопросы перехода к оплате поставок газа в рублях
сегодня
19:37
Финская сеть быстрого питания Hesburger закроет все свои рестораны в РФ летом - заявление
сегодня
19:15
ОДНОМОМЕНТНАЯ ЗАМЕНА ПОЛЬШЕЙ РОССИЙСКОГО УГЛЯ НА ДРУГОЙ МАЛОВЕРОЯТНА, ПЕРЕХОД БУДЕТ РАСТЯНУТ ВО ВРЕМЕНИ - МИНЭНЕРГО РФ
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 30 марта
сегодня
18:25
"Газпром" вновь заказал мощности "Ямала-Европы" для транзита 30 марта
сегодня
18:04
ГАЗПРОМ ВТОРОЙ ДЕНЬ БРОНИРУЕТ МОЩНОСТИ МАГИСТРАЛИ ЯМАЛ-ЕВРОПА НА ПОЛНЫЕ ГАЗОВЫЕ СУТКИ, ВЫКУПИЛ ЧУТЬ БОЛЬШЕ 3% ПРЕДЛОЖЕНИЯ - GSA PLATFORM
сегодня
17:48
МИШУСТИН НА ВСТРЕЧЕ С ЭСЕРАМИ ПЕРЕД ОТЧЕТОМ КАБМИНА В ГД СООБЩИЛ, ЧТО ОБСУДИТ В НИЖНЕЙ ПАЛАТЕ ПАРЛАМЕНТА НЕПРОСТУЮ СИТУАЦИЮ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ
сегодня
17:35
Число открытых вакансий на рынке труда США в феврале сократилось на 17 тыс.
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.