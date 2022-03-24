Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 марта

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за март, предварительно;
01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за март, предварительно;
02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за февраль, предварительно;
04:05 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за март, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, предварительно;
11:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за март, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, предварительно;
11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за март, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, предварительно;
12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
12:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за март, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март, предварительно;
14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за февраль;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за февраль;
15:30 мск: Платёжный баланс США за IV квартал;
16:10 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за январь;
16:10 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за март, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за март, предварительно;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.