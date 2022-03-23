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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 марта 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 марта

Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за март, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за март, предварительно;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за февраль, предварительно;

04:05 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за март, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, предварительно;

11:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за март, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, предварительно;

11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за март, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, предварительно;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

12:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за март, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март, предварительно;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за февраль;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за февраль;

15:30 мск: Платёжный баланс США за IV квартал;

16:10 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за январь;

16:10 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за март, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за март, предварительно;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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