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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 марта 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 14 марта

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за январь;

11:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за февраль;

11:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за февраль, финал;

14:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за январь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за февраль;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.

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