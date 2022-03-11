Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 14 марта

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за январь;

11:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за февраль;

11:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за февраль, финал;

14:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за январь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за февраль;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.