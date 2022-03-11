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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 марта 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 марта

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за февраль;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за январь;

02:50 мск: Торговый баланс Китая за февраль;

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за I квартал;

02:50 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за февраль;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за февраль;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за январь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за январь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за февраль, финал;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за январь;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за январь;

12:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за февраль;

12:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за IV квартал;

12:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за февраль;

16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за февраль;

16:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за IV квартал;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, предварительно.

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