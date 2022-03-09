Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 10 марта

Москва, 9 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за февраль;

03:01мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за февраль;

10:00 мск: Объём нового кредитования в Китае за февраль;

10:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за февраль;

10:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

15:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за февраль;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за февраль;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за февраль.