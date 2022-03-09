Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 марта

Москва, 9 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за март;
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за февраль;
02:50 мск: ВВП Японии за IV квартал, финал;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за февраль;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за февраль;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за февраль, предварительно;
09:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за IV квартал, финальный отчёт;
12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за январь;
12:00 мск: Проект годового госбюджета Великобритании;
18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за январь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.