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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 марта 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 марта

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за март;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за февраль;

02:50 мск: ВВП Японии за IV квартал, финал;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за февраль;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за февраль;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за февраль, предварительно;

09:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за IV квартал, финальный отчёт;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за январь;

12:00 мск: Проект годового госбюджета Великобритании;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.

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