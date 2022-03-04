Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 марта

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за январь;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за апрель;
10:00 мск: Торговый баланс Германии за январь;
10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за январь;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за февраль;
13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за январь;
16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за февраль;
16:30 мск: Уровень безработицы в США за февраль;
16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за февраль;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за январь;
16:30 мск: Производительность труда в Канаде за IV квартал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за февраль.