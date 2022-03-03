Курс доллара 111.7564   Курс евро 124.0161  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 марта 2022 г.Индекс PMI Services США за февраль пересмотрен ...
вчера 17:50

Индекс PMI Services США за февраль пересмотрен в сторону понижения

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за январь, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения до 56.5 пункта с предварительного уровня 56.7.

Тем не менее, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США, но медленнее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В январе значение индекса PMI Services составило 51.2.

Другие новости

вчера
18:29
Ранее взломанные сайты аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы снова атакованы - оператор
вчера
18:19
"Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" ограничивают 5% наценки на социальные товары - ФАС
вчера
18:10
"КАРУСЕЛЬ", "ПЕРЕКРЕСТОК" И "ПЯТЕРОЧКА" С 3 МАРТА ОГРАНИЧАТ 5% НАЦЕНКИ НА ХЛЕБ, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, ОВОЩИ БОРЩЕВОГО НАБОРА И САХАР - ФАС
вчера
17:51
Магазины ИКЕА закрываются в России "пока" на три месяца - сотрудники
вчера
17:50
Индекс PMI Services США за февраль пересмотрен в сторону понижения
вчера
17:38
Проблем с наличными деньгами в Калининградской области нет - Алиханов
вчера
17:26
В ФРГ не рассматривали атомную энергетику как альтернативу поставкам из РФ - минэкономики
вчера
17:17
Минэкономики ФРГ: отказ от энергоносителей из РФ может вызвать дефицит зимой 2022/2023 гг.
вчера
17:06
В магазине IKEA в Омске образовались очереди из-за предстоящего закрытия
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.