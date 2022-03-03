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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 марта 2022 г. Число повторных обращений по безработице в С...
вчера 16:41

Число повторных обращений по безработице в США почти не изменилось и составило 1.48 млн

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 февраля, сократилось на 18 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 215 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 223 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 233 тыс., пересмотрено с 232 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 6 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 230.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 февраля, увеличилось на 2 тыс. и составило 1.476 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.474 млн с 1.476 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 36.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.540 млн (минимум с 4 апреля 1970 года).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 12 февраля, уменьшилось на 62.6 тыс. и составило 1.97 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 18.6 млн.

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