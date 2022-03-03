Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 3 марта

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за январь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за декабрь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за февраль;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за февраль;

10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за февраль;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за февраль;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за февраль;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за февраль, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за февраль, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль, финал;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за январь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за февраль, финал;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за январь;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за февраль;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, финал;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, финал;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за февраль, финал;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за январь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за февраль;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.