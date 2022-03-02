Курс доллара 103.2487   Курс евро 114.5544  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 марта 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 марта

Москва, 2 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за февраль;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за февраль;

03:30 мск: ВВП Австралии за IV квартал;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за февраль;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за январь;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за февраль;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за февраль;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, предварительно;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, предварительно;

16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за февраль;

18:00 мск: Заявление Банка Канады;

18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Проект годового госбюджета Великобритании;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

Другие новости

вчера
10:09
СБЕРБАНК В 2021 ГОДУ НАРАСТИЛ КРЕДИТЫ ФИЗЛИЦАМ ПО МСФО НА 25,9%, КОМПАНИЯМ - НА 11,1% - БАНК
вчера
10:05
Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании в феврале увеличился на 1.7% в годовом выражении
вчера
10:03
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПАДАЕТ НА 5 РУБ - ДО 96,23 РУБ, ЕВРО - НА 4,9 РУБ, ДО 107,59 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
09:36
Glencore пересматривает свой бизнес в РФ, включая доли в En+ и "Роснефти"
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 марта
вчера
09:18
Транзит газа по Украине сохраняется у максимума, "Ямал - Европа" работал ночью - операторы
вчера
09:00
Кабмин РФ расширил возможности корректировки условий госконтрактов на геологоразведку
вчера
08:54
США не требовали запретить пропуск российских судов через Суэцкий канал - администрация
вчера
08:42
СБЕРБАНК В ТЕКУЩЕЙ ОБСТАНОВКЕ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ УЙТИ С ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА - БАНК
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.