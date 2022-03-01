Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 марта

Москва, 1 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за февраль;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за февраль;

03:30 мск: ВВП Австралии за IV квартал;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за февраль;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за январь;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за февраль;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за февраль;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, предварительно;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, предварительно;

16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за февраль;

18:00 мск: Заявление Банка Канады;

18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Проект годового госбюджета Великобритании;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.