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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 марта 2022 г.Индекс PMI Manufacturing США за февраль пересмо...
сегодня 17:49

Индекс PMI Manufacturing США за февраль пересмотрен в сторону понижения

Москва, 1 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за февраль пересмотрен в сторону понижения, составив 57.3 против 57.5 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В январе значение индекса составило 55.5.

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