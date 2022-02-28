Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 марта

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за январь;

03:30 мск: Платёжный баланс Австралии за IV квартал;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за февраль, финал;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за февраль;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за февраль;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за февраль;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за февраль;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за февраль;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за февраль;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за февраль, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за февраль, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за февраль, финал;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за январь;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за январь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за февраль, финал;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за февраль, предварительно;

16:30 мск: ВВП Канады за декабрь;

17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за февраль;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за февраль, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за февраль;

18:00 мск: Расходы на строительство в США за январь;

18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за февраль;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за февраль;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за февраль, предварительно;

N/A мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за февраль.