Курс доллара 93.5589   Курс евро 104.4772  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 февраля 2022 г.ISM-Chicago: Индекс деловой активности в произв...
вчера 17:49

ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в феврале резко снизился

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в феврале снизился до 56.3 против 65.2 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 62.1.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Чикаго. При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики, а ниже 50 пунктов – на сжатие экономической активности.

Другие новости

вчера
18:08
Нефть дорожает на 3,5% на сохранении международной напряженности
вчера
17:58
ЦБ РФ ОЦЕНИТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОТКРЫТИЯ ТОРГОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ МОСБИРЖИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ - ЦБ
вчера
17:57
МОСКОВСКАЯ БИРЖА СЕГОДНЯ ЗАВЕРШИТ ТОРГИ В 19.00 МСК - ЦБ РФ
вчера
17:51
ТМК: Решение Минфина об обязательной продаже валютной выручки будет выполнено
вчера
17:49
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в феврале резко снизился
вчера
17:36
Дефицита продуктов из-за санкций ЕС в российских магазинах не будет - Руспродсоюз
вчера
17:14
Дума проведет 4 марта дополнительное заседание, где обсудит поддержку экономики - Володин
вчера
16:51
Торги на "СПБ Бирже" начнутся в 17.00 мск
вчера
16:47
Грузовые перевозки по сети РЖД осуществляются в обычном режиме
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.