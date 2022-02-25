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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 февраля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 28 февраля

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за январь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за январь, предварительно;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за январь, финал;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за март;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за январь;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за январь;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за февраль;

11:00 мск: ВВП Швейцарии за IV квартал;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за февраль, предварительно;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за январь;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за январь;

16:30 мск: Платёжный баланс Канады за IV квартал;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за январь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за январь, предварительно;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за январь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за февраль.

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