Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 28 февраля

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за январь;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за январь, предварительно;
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за январь, финал;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за март;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за январь;
10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за январь;
11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за февраль;
11:00 мск: ВВП Швейцарии за IV квартал;
11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за февраль, предварительно;
16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за январь;
16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за январь;
16:30 мск: Платёжный баланс Канады за IV квартал;
16:30 мск: Товарный торговый баланс США за январь;
16:30 мск: Оптовые запасы в США за январь, предварительно;
16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за январь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за февраль.