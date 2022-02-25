Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за февраль пересмотрен в сторону повышения

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за февраль пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (61.7) и составил 62.8.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В январе значение индекса составило 67.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце февраля составил 4.9% против 5.0% в начале месяца.