Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за февраль пересмотрен в сторону повышения

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за февраль пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (61.7) и составил 62.8.
Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.
В январе значение индекса составило 67.2.
Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце февраля составил 4.9% против 5.0% в начале месяца.