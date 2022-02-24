Продажи новых домов в США в январе сократились на 4.5% (расширенное сообщение)

Москва, 24 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в январе сократились на 4.5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 801 тыс. домов в годовом исчислении.

В декабре продажи новых домов составили 839 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 811 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в январе число проданных новых домов составит 800 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с январём 2021 года продажи новых домов сократились на 19.3%.

В целом, в прошлом месяце было продано 64 тыс. новых домов против 59 тыс. в декабре и 53 тыс. в ноябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 23 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (18 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (11 тыс. домов) и от 750 тыс. долл (продано 6 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 423.3 тыс. долл против 395.5 тыс. в декабре и 425.3 тыс. в ноябре. В январе 2021 года медианная цена проданного дома составляла 373.2 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 496.9 тыс. долл против 482.3 тыс. в декабре и 486.0 тыс. в ноябре. В январе 2021 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 418.6 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец января составили 406 тыс. единиц против 394 тыс. в декабре и 394 тыс. в ноябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.1 месяца против 5.6 в декабре и 6.3 в ноябре.