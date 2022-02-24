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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 февраля 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 16:41

Число повторных обращений по безработице в США составило 1.48 млн

Москва, 24 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 февраля, сократилось на 17 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 232 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 233 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 249 тыс., пересмотрено с 248 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 7.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 236.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 февраля, сократилось на 112 тыс. и составило 1.476 млн (минимум с 14 марта 1970 года). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.588 млн с 1.593 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 49 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.576 млн (минимум с 30 июня 1973 года).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 5 февраля, уменьшилось на 30.9 тыс. и составило 2.03 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 19.9 млн.

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