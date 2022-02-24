Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 февраля

Москва, 24 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за январь;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за февраль;

16:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии ЭндрюБейли;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: ВВП США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за январь;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за февраль;

18:00 мск: Продажи новых домов в США за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

21:00 мск: Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Хью Пилла.