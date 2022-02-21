Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 февраля

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за январь;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за декабрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за февраль;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за февраль;

14:00 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за январь;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за декабрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за декабрь;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за февраль;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за февраль, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за февраль, предварительно;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за февраль;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за февраль.