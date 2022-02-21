Индексы PMI в Великобритании в феврале изменились разнонаправленно

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в феврале составил 57.3, что совпало со значением месяцем ранее (пересмотрено с 56.9).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 57.2.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в феврале увеличился до 60.8 против 54.1 месяцем ранее (пересмотрено с 53.3).

Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 55.6.