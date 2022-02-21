Курс доллара 75.7619   Курс евро 86.1489  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 февраля 2022 г.Индексы PMI в Великобритании в феврале изменили...
сегодня 12:34

Индексы PMI в Великобритании в феврале изменились разнонаправленно

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в феврале составил 57.3, что совпало со значением месяцем ранее (пересмотрено с 56.9).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 57.2.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в феврале увеличился до 60.8 против 54.1 месяцем ранее (пересмотрено с 53.3).

Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 55.6.

Другие новости

сегодня
15:08
Производители зафиксировали отпускные цены на сахар на уровне 47 руб за кг - Минсельхоз РФ
сегодня
14:22
"Молдовагаз" полностью выплатила "Газпрому" аванс за февраль – глава компании
сегодня
14:09
ИНДЕКС МОСБИРЖИ УПАЛ НИЖЕ 3200 ПУНКТОВ ВПЕРВЫЕ С 24 ЯНВАРЯ - ДАННЫЕ ТОРГОВ
сегодня
13:04
Сало на Украине дорожает - госстат
сегодня
12:34
Индексы PMI в Великобритании в феврале изменились разнонаправленно
сегодня
12:29
Совет ЕС окончательно одобрил макрофинансовую помощь Украине в 1,2 млрд евро - релиз
сегодня
12:21
Сборы страховщиков жизни в РФ в 2021 г выросли на 22%, до 553 млрд руб – ВСС
сегодня
12:04
Индексы PMI еврозоны в феврале изменились разнонаправленно
сегодня
11:56
Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов, впервые с 27 января
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.