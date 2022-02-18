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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 февраля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 февраля

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за IV квартал;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за IV квартал;

01:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за январь;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за январь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за январь, финал;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за декабрь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за декабрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за декабрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за февраль;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за январь;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за январь;

18:45 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

19:00 мск: Доклад ФРС США о монетарной политике;

21:30 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь;

N/A мск: Саммит стран G-20.

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