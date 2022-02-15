Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 16 февраля

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за декабрь;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за декабрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за январь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за январь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за ноябрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за январь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за январь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за январь;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за январь;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за январь;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за январь;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за январь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за декабрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за январь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за январь;

16:30 мск: Цены на импорт в США за январь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за январь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за январь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за январь;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за декабрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за февраль;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь.