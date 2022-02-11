Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 февраля

Москва, 11 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за январь;
10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за январь;
10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за декабрь;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за декабрь;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за январь, финал;
10:00 мск: ВВП Великобритании за IV квартал, предварительно;
10:00 мск: Уровень безработицы в Китае за декабрь;
10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за декабрь;
10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за декабрь;
10:00 мск: ВВП Великобритании за декабрь;
10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за январь;
10:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за январь;
10:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, предварительно;
18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, предварительно;
18:00 мск: Доклад ФРС США о монетарной политике;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь.