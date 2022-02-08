Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 февраля

Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за февраль;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за январь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за январь, предварительно;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за декабрь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за декабрь;

16:10 мск: Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Хью Пилла;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за декабрь, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:30 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за январь;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.