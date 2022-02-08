Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 февраля

Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за декабрь;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за декабрь;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за декабрь;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за январь;
03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за январь;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за январь;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за январь;
10:45 мск: Торговый баланс Франции за декабрь;
12:00 мск: Розничные продажи в Италии за декабрь;
14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за январь;
16:30 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за январь;
16:30 мск: Торговый баланс Канады за декабрь;
16:30 мск: Торговый баланс США за декабрь;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за январь;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за январь.