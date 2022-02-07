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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 февраля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 7 февраля

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за февраль;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за январь;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за декабрь;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за январь;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за январь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за декабрь;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за февраль;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за декабрь.

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