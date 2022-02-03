Банк Англии готов приступить к сворачиванию своего баланса

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Комитет по монетарной политике Банка Англии в четверг, 3 февраля, повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 0,50%. Регулятор дал понять, что готов к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. По сообщению Банка Англии, "в соответствии с предполагаемой рынком траекторией" ключевая ставка может вырасти до 1,5% к середине 2023 года.

Основными причинами инфляции британский регулятор считает повышение цен на энергоносители и импортные товары, а также дефицит некоторых видов комплектующих в производственном секторе и расширившийся после пандемии потребительский спрос. Банк Англии ожидает, что годовая инфляция вырастет "примерно до 7,25%" в апреле 2022 года, начнет снижаться в середине года, достигнув к концу 2022 года 5,75%, и вернется к целевому уровню 2% "примерно через два года". Прогноз по темпам роста ВВП Великобритании на 2022 году понижен до 3,75% с ноябрьской оценки в 5%, а на 2023 год - до 1,25% с прежних 1,5%.

Британский регулятор также сообщил, что приступает к сокращению своего баланса. В ходе программы QE, продолжавшейся с марта 2009 года по ноябрь 2020 года, были выкуплены активы (государственные облигации и корпоративные бонды) на сумму 895 млрд фунтов стерлингов. Теперь Банк Англии намерен прекратить реинвестирование средств, полученных в результате погашения облигаций с истекшим сроком действия, которые направлялись на покупку госбондов и корпоративных облигаций нефинансовых компаний инвестиционного уровня.

Регулятор планирует инициировать программу продажи корпоративных бондов, которая будет продолжаться до конца 2023 года, что должно привести к "полному сокращению объема покупок корпоративных облигаций". Банк Англии подтвердил, что рассмотрит возможность "начала процесса активной продажи государственных облигаций Великобритании только после того, как учетная ставка вырастет как минимум до 1%, а также в зависимости от экономических обстоятельств на тот период".