Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 3 февраля

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за декабрь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за II квартал;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за январь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за январь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь, финал;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за декабрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за январь;

15:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

15:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за январь, финал;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за декабрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.