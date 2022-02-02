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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 февраля 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:40

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.05 млн барр.

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 28 января, сократился на 1.05 млн барр. и составил 415.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 2.1 млн барр. и составили 250.0 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 1.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 2.4 млн барр. и составили 122.7 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 1.9 млн барр. и составили 588.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.2 млн барр. и составили 30.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.65 млн барр., запасы бензина увеличились на 5.8 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.5 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 1.0 млн барр.

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