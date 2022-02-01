Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 февраля

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за IV квартал;

00:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за IV квартал;

02:50 мск: Денежная база в Японии за январь;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за январь;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за декабрь;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за январь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за январь, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за январь, предварительно;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за январь, предварительно;

16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за январь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.