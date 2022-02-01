Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 февраля

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за IV квартал;
00:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за IV квартал;
02:50 мск: Денежная база в Японии за январь;
03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за январь;
10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за декабрь;
11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за январь;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за январь, предварительно;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за январь, предварительно;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за январь, предварительно;
16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за январь;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за декабрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.