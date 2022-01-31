Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 февраля

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за декабрь;

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за декабрь;

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за декабрь;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за декабрь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за январь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за январь, финал;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии за декабрь;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за январь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за январь, предварительно;

11:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за май;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за январь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за январь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за январь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, финал;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за январь;

11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, финал;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за декабрь;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь, финал;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за декабрь;

16:30 мск: ВВП Канады за ноябрь;

17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за январь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за январь, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за январь;

18:00 мск: Расходы на строительство в США за декабрь;

18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за январь;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за декабрь;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за январь.