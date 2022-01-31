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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 января 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 31 января

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за декабрь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за декабрь, предварительно;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за декабрь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за январь;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за январь, предварительно;

13:00 мск: ВВП Италии за IV квартал, предварительно;

13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за декабрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за декабрь;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за январь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за январь;

22:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за январь, предварительно.

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