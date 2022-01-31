Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 31 января

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за декабрь;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за декабрь, предварительно;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за декабрь;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за январь;
11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за январь, предварительно;
13:00 мск: ВВП Италии за IV квартал, предварительно;
13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;
16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за декабрь;
16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за декабрь;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за январь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за январь;
22:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за январь, предварительно.