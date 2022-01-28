Квартальная прибыль корпорации Apple впервые превысила 30 миллиардов долларов

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг вечером после окончания регулярных торгов на NYSE компания представила результаты за I финансовый квартал, оказавшиеся лучше ожиданий аналитиков:

Чистая прибыль: 34.63 млрд долл или 2.1 долл на акцию в сравнении с 28.76 млрд долл или 1.68 долл на акцию годом ранее.

Прогноз по прибыли: 1.9 долл на акцию.

Выручка: выросла на 11.2% до 123.95 млрд долл с 111.44 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Прогноз по выручке: 119 млрд долл

Выручка по производству iPhone: 71.63 млрд долл по сравнению с 65.6 млрд долл за аналогичный период годом ранее и 67.57 млрд долл согласно прогнозу аналитиков.

Выручка по производству Mac: 10.85 млрд долл по сравнению с 8.68 млрд долл за аналогичный период годом ранее, превысив 9.88 млрд долл по прогнозу аналитиков.

Выручка по производству iPad: 7.25 млрд долл, что ниже 8.44 млрд долл за аналогичный период годом ранее и 8.19 млрд долл согласно прогнозу аналитиков.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на постмаркете акции Apple подорожали на 5%.