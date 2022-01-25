FHFA: Индекс цен на дома в США в ноябре вырос на 1.1% к октябрю

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в ноябре вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения теми же темпами в октябре.

Аналитики прогнозировали увеличение ноябрьского показателя на 1.1%.

По сравнению с ноябрём 2020 года индекс вырос на 17.5%, тогда как в октябре его годовой прирост составлял 17.4%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.