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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2022 г.Индексы PMI в Великобритании в январе сократились
вчера 12:36

Индексы PMI в Великобритании в январе сократились

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в январе сократился до 56.9 против 57.9 месяцем ранее (пересмотрено с 57.6).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 57.7.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в январе сократился до 53.3 против 53.6 месяцем ранее (пересмотрено с 53.2).

Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 53.9.

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