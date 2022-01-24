Индексы PMI в Великобритании в январе сократились

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в январе сократился до 56.9 против 57.9 месяцем ранее (пересмотрено с 57.6).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 57.7.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в январе сократился до 53.3 против 53.6 месяцем ранее (пересмотрено с 53.2).

Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 53.9.