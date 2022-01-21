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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 января 2022 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 18:19

Индекс опережающих экономических индикаторов США в декабре вырос на 0.8%

Москва, 21 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в декабре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в ноябре (пересмотрено с +1.1%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.8%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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