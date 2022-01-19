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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 января 2022 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в д...
19.01.2022 10:08

Индекс потребительских цен в Великобритании в декабре вырос на 5.4%

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в декабре вырос на 5.4% в годовом выражении после роста на 5.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 5.2%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в декабре в годовом выражении вырос на 4.2% после повышения на 4% в ноябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 3.9%.

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