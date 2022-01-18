Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 января

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за ноябрь;

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за январь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за декабрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за декабрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за декабрь, финал;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за ноябрь;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за декабрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за декабрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за декабрь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

17:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.