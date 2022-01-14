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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 января 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 14 января

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Китая за декабрь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за декабрь;

02:50 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за декабрь;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: ВВП Великобритании за ноябрь;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за ноябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за декабрь, финал;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за ноябрь;

16:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за декабрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за декабрь;

16:30 мск: Цены на импорт в США за декабрь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за декабрь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за декабрь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за ноябрь;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, предварительно;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.

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