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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 декабря 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:41

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 140 тыс.

Москва, 30 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 декабря, сократилось на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 198 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 200 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 206 тыс., пересмотрено с 205 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 7.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 199.25 тыс. Показатель достиг минимального уровня за период с 25 октября 1969 года, когда его значение составило 199.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 декабря, сократилось на 140 тыс. и составило 1.716 млн (минимум с 7 марта 2020 года, когда значение составило 1.715 млн). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.856 млн с 1.859 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 59.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.860 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.731 млн).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 декабря, увеличилось на 39.4 тыс. и составило 2.18 млн. В аналогичный период 2020 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 20.49 млн.

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