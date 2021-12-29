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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 декабря 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 декабря

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за ноябрь;

12:00 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за ноябрь;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за декабрь;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за ноябрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за ноябрь, предварительно;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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