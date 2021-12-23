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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 декабря 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 декабря

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за ноябрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за ноябрь;

16:30 мск: ВВП Канады за октябрь;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за ноябрь;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США за ноябрь;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США за ноябрь;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за декабрь;

18:00 мск: Продажи новых домов в США за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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