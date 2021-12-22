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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 декабря 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 декабря

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

10:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за III квартал, финал;

10:00 мск: Платёжный баланс Великобритании за III квартал;

10:00 мск: ВВП Великобритании за III квартал, финал;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за декабрь;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за октябрь;

16:30 мск: ВВП США за III квартал, финал;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, финал;

17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за декабрь;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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