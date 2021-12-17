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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 декабря 2021 г.Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в н...
сегодня 13:05

Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в ноябре увеличился на 4.9% в годовом исчислении, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в еврозоне вырос на 2.6% в годовом исчислении

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальным данным Eurostat, индекс потребительских цен в ноябре в годовом исчислении увеличился на 4.9% по сравнению с ростом на 4.1% в октябре.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков и предварительным значением.

Согласно финальным данным Eurostat, базовый индекс потребительских цен в ноябре в годовом исчислении вырос на 2.6% по сравнению с ростом на 2% в октябре.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков и предварительным значением.

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