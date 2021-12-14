Индекс цен производителей (PPI) США в ноябре вырос на 9.6% в годовом сравнении

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в ноябре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.5%.

По сравнению с ноябрём 2020 года индекс PPI вырос на 9.6% в сравнении с +8.6% в октябре. Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 9.2%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в ноябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.4% в октябре.

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.4%.

По сравнению с ноябрём 2020 года индекс PPI core вырос на 7.7% в сравнении с +6.8% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 7.2%.